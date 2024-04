Genoa, continua il recupero di Vitinha. Per il Cagliari si va verso le 30 mila presenze

Genova. Genoa al lavoro questa mattina senza spingere sull’acceleratore al Signorini in vista del posticipo con il Cagliari. La Società comunica che la vendita dei tagliandi sta andando bene e la quota di spettatori attesa al Ferraris lunedì sera alle 20.45 è vicina ai 30 mila. Grazie anche alla rivendita del posto da parte degli abbonati, possono essere acquistati ancora tagliandi di Gradinata laterale e Zena, Distinti e Tribuna, in aggiunta al settore ospiti. Al momento quasi 450 i ticket già staccati dai tifosi del Cagliari.

Lo staff ha ridotto i volumi e concentrato gli impegni, in via principale, al chiuso della palestra e delle sale idroterapiche. Continua la marcia per il recupero di Vitinha. Nessun’altra novità dall’infermeria.

Trasferta a Milano, le informazioni

È in corso la prevendita per Milan-Genoa di domenica 5 maggio allo stadio Meazza (ore 18). Sono stati acquistati 1.500 tagliandi del Terzo Anello Verde, il settore ospiti. La capienza totale ammonta a 4.109. La chiusura della prevendita ospiti è fissata alle ore 19 di sabato 4. Non sarà possibile acquistare titoli di accesso del settore ospiti il giorno della partita alle biglietterie. Il club invita chi sprovvisto di biglietto a non intraprendere il viaggio. I posti nel park riservato ai genoani sono a pagamento e prenotabili sempre dal link precedente.

Per raggiungere lo stadio dalla barriera di Milano Sud è consigliato immettersi sulla tangenziale ovest direzione Malpensa. Uscire poi a Milano, percorrere via Novara e seguire poi le indicazioni per San Siro. L’area parcheggio riservata ai tifosi ospiti è collegata direttamente agli ingressi dedicati tramite un percorso protetto. Per accedere all’area parcheggio ospiti è necessario esibire il biglietto di Terzo Anello Verde.