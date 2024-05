Escalation di violenza tra ultrà di Samp e Genoa: tifoso rossoblù picchiato e accoltellato in un bar a Nervi

Genova. Un tifoso rossoblù di circa 30 anni è stato picchiato e poi accoltellato a un braccio mentre pranzava in un bar di via Oberdan a Nervi. L’uomo è stato colpito a schiaffi e pugni da 4 tifosi blucerchiati che poi per accoltellarlo sembra abbiamo utilizzato una posata presente sul tavolo.

E’ successo intorno alle 14 di oggi. Il tifoso è stato portato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova. I quattro tifosi sono stati fermati dai poliziotti delle volanti e portati in Questura.

Il grave episodio si inserisce in un’escalation cominciata ieri pomeriggio con gli scontri in piazza Alimonda tra opposte tifoserie e poi la devastazione in tarda serata del club blucerchiato ultras Tito Cucchiaroni.

Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Alimonda. Qui, dopo il match Samp-Reggiana, un gruppo di Ultras, un centinaio di persone, ha assaltato alcuni genoani che erano riuniti a vedere la partita del Grifone contro il Milan, in trasferta. I tifosi sampdoriani erano armati di spranghe e bastoni.

Sul posto si sono dirette le forze dell’ordine, spostate con il “servizio stadio” nel giro di pochi minuti. Oltre al reparto mobile, i dirigenti della Digos. Al loro arrivo i tifosi blucerchiati si sono scagliati contro mezzi e agenti, anche lanciando bottiglie. Alcune persone erano a volto coperto.

Negli scontri una dirigente della Questura e un altro funzionario di polizia arrivato da Torino sono rimasti feriti con rispettivamente 20 e 3 giorni di prognosi.

Secondo alcune ricostruzioni i blucerchiati avevano aggredito i genoani perché durante il match a Marassi si era diffusa la voce di un ultra della Samp su cui i rossoblù si erano scagliati. Di qui la reazione.

Poi nella tarda serata una nuova rappresaglia: un gruppo di ultrà del Genoa, forse tornati dalla partita a Milano, si è diretto in piazzale Adriatico, in Val Bisagno. Dopo una riunione in strada è avvenuta la devastazione della sede degli Ultras Tito Cucchiaroni.

Sul posto sono attivati polizia, digos, e carabinieri oltre ai vigili del fuoco, chiamati quando è stata data alle fiamme una bandiera blucerchiata. I tifosi autori del danneggiamento sono stati allontanati. La polizia scientifica ha predisposto i rilievi del locale, posto sotto sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Attive indagini anche da parte della digos.