Caos autostrade, A7 bloccata dai cantieri: 8 chilometri di coda tra Busalla e bivio A10

Genova. Mattinata infernale per la viabilità sulla rete autostradale genovese: dopo i disagi in A10 con la tratta autostradale tra Genova Aeroporto chiusa per tre ore a causa di un guasto durante i lavori di riasfaltatura in direzione Savona, si registrano quasi 10 chilometri di code in A7 tra Busalla e lo svincolo con la A10.

A causare il blocco del traffico sulla Genova – Serravalle i cantieri di manutenzione che sulla A7 interessano il tratto metropolitano. In particolare in questi giorni continua la chiusura della galleria Rivarolo III, che impedisce la svolta verso l’A12, obbligando gli automobilisti ad uscire a Genova Ovest per poi rientrare in direzione nord per proseguire verso Livorno.

La situazione è poi complicata dalla corsia unica sulla A10 in direzione Savona, dove continua il collo di bottiglia della viabilità di auto e mezzi pesanti. Si registrano quindi disagi pesanti anche alla viabilità urbana nei pressi del casello di Bolzaneto, Genova Ovest e Sestri Ponente, con traffico appesantito ancora fino a Pegli e sulla “Gronda a Mare”, vale a dire in Lungomare Canepa e la Guido Rossa.