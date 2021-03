Autostrade, in arrivo un mese di fuoco: la Regione chiede di concentrare i cantieri ad aprile

Genova. Concentrare i cantieri più impattanti nel mese di aprile in modo da far combaciare la riapertura delle autostrade con l’allentamento delle misure restrittive anti-Covid. È quanto ha chiesto la Regione nella riunione con i tecnici del ministero delle Infrastrutture e i rappresentanti delle concessionarie che operano in Liguria, compresa Autostrade per l’Italia. Presenti al tavolo il presidente Giovanni Toti e gli assessori Giacomo Giampedrone, Andrea Benveduti e Gianni Berrino.

“In quest’ottica – spiega una nota diffusa dalla Regione – la richiesta è che gli interventi non tengano conto del cronoprogramma generale che prevede, come termine per la conclusione degli interventi più impattanti, la metà del mese di giugno: l’obiettivo è che il piano sia coerente con la ripartenza del Paese e con la programmazione della stessa, in modo che alla piena riapertura delle attività e dei confini tra le regioni le autostrade siano libere dai cantieri più impattanti. Alla luce di questa richiesta, è stato concordato di convocare riunioni a cadenza settimanale per calibrare e programmare gli interventi in funzione di questo obiettivo”. E quindi “è stata coerentemente richiesta una intensificazione degli interventi nel periodo pasquale e nel mese di aprile“.

“Per questo motivo – prosegue la nota – è stata avanzata ai concessionari che non si fossero ancora mossi in questo senso una richiesta per l’attuazione di forme volontaristiche di sgravi o di riduzione dei pedaggi, in relazione a una cantieristica che è stata e sarà probabilmente molto impattante nelle prossime settimane. L’augurio è che le stesse concessionarie presentino piani che prevedano, a fronte di eventuali cantieri impattanti, un automatismo di sgravi”.

Intanto domani, giovedì 1 aprile, alle 6 – forse anche un po’ prima a seconda di quanto saranno ultimati i lavori di smontaggio del cantiere e di pulizia del manto stradale – riaprirà la galleria Monte Galletto, sul nodo autostradale genovese. Questo significa che l’autostrada A7 non sarà più interrotta tra Genova Ovest e Bolzaneto in direzione nord e che quindi la situazione della viabilità ordinaria in Valpolcevera dovrebbe tornare più regolare rispetto alle ultime settimane.

Per una galleria che riapre ce n’è un’altra che si (ri)chiude: si tratta della Rivarolo III, già interessata da lavori urgenti la scorsa estate e lo scorso inverno, sarà oggetto di una riqualificazione più importante le cui tempistiche sono però ancora da definire anche alla luce delle richieste avanzate oggi dalla Regione.

Questo significa che chi proviene dalla A7, da Milano o da Busalla per intendersi, non potrà imboccare direttamente la A12 in direzione levante ma dovrà uscire e rientrare a Genova Ovest. Con conseguenti ripercussioni per il traffico sul nodo della soprelevata e dei varchi portuali.

C’è però un’altra buona notizia: i cantieri di adeguamento dei guardrail nel tratto della A7 in corrispondenza dell’immissione con la A10, che inizieranno alle 6 del 2 aprile, non necessiteranno la riduzione su un unica corsia di marcia, cosa che avrebbe determinato un imbuto da ingorgo certo. Queste attività proseguiranno fino al 20 aprile, garantendo comunque la percorribilità in entrambi i sensi di marcia.