Domani riapre la galleria Monte Galletto ma l’incubo cantieri sul nodo genovese è tutt’altro che finito

Genova. Ce lo siamo chiesto tutti ma no, non dovrebbe essere uno scherzo. Domani, giovedì 1 aprile, alle 6 – forse anche un po’ prima a seconda di quanto saranno ultimati i lavori di smontaggio del cantiere e di pulizia del manto stradale – riaprirà la galleria Monte Galletto, sul nodo autostradale genovese. Questo significa che l’autostrada A7 non sarà più interrotta tra Genova Ovest e Bolzaneto in direzione nord e che quindi la situazione della viabilità ordinaria in Valpolcevera dovrebbe tornare più regolare rispetto alle ultime settimane.

I cantieri, che rientrano nell’ambito del piano di messa in sicurezza dei tunnel e viadotti concordato da Autostrade per l’Italia con il Mit (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), erano iniziati il 15 febbraio scorso e hanno visto la ricostruzione vera e propria di parte della volta della galleria, pesantemente ammalorata. Le attività sono state effettuate per 45 giorni complessivi di cantiere 24 ore su 24, con l’impiego di 75 persone tra tecnici e operai impiegati su doppio turno sette giorni su sette, utilizzando mezzi Jumbo per le perforazioni, piattaforme elevatrici, pompe per il getto di rivestimento e mezzi speciali adottati per la posa di elementi prefabbricati in calcestruzzo. Nell’intervento sono stati anche effettuati ripristini di alcuni sistemi idraulici di captazione e allontanamento delle acque.

Questo è il terzo intervento di refitting della galleria Monte Galletto negli ultimi 10 anni, un tunnel che da sempre ha creato problemi per il nodo autostradale a causa di infiltrazioni dall’alto e degrado dell’asfalto tanto che più di una volta si era parlato di una possibile dismissione totale. Queste ultime attività di manutenzione sono costate 5,5 milioni di euro.

Tuttavia per una galleria che riapre ce n’è un’altra che si (ri)chiude: si tratta della Rivarolo III, già interessata da lavori urgenti la scorsa estate e lo scorso inverno, sarà oggetto di una riqualificazione più importante le cui tempistiche sono però ancora da definire. Oggi ci sarà un incontro tra Aspi, la Regione e il Comune anche per capire quale sarà il cronoprogramma e l’avanzamento dei lavori.

Sembra però scontato che la Rivarolo III, che si trova sullo svincolo tra la A7 e la A12 in direzione Sud, chiuderà per alcune settimane a partire da dopo Pasqua.

Questo significa che chi proviene dalla A7, da Milano o da Busalla per intendersi, non potrà imboccare direttamente la A12 in direzione levante ma dovrà uscire e rientrare a Genova Ovest. Con conseguenti ripercussioni per il traffico sul nodo della soprelevata e dei varchi portuali.

C’è però un’altra buona notizia: i cantieri di adeguamento dei guardrail nel tratto della A7 in corrispondenza dell’immissione con la A10, che inizieranno alle 6 del 2 aprile, non necessiteranno la riduzione su un unica corsia di marcia, cosa che avrebbe determinato un imbuto da ingorgo certo. Queste attività proseguiranno fino al 20 aprile, garantendo comunque la percorribilità in entrambi i sensi di marcia.