Genova. Sei mega aerogeneratori da 180 metri di altezza compongono il nuovo parco eolico chiamato “Isola del Vento” progettato per le alture di Isola del Cantone, in alta valle Scrivia, e che quindi potrebbe più che raddoppiare la presenza di pale eoliche nella zona, sommandosi al progetto già approvato del parco eolico Popein da quattro impianti.

Questo è quanto emerge dalle carte depositate in questi giorni presso gli uffici tecnici di Regione Liguria per iniziare i procedimento di valutazione di impatto ambientale. Il nuovo parco eolico è proposto e progettato dalla Fera Srl (Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative), la stessa ditta che ha in precedenza chiesto e ottenuto l’approvazione per la costruzione del parco Popein.

Dalle carte progettuali appare evidente che i due parchi, pur con denominazioni differenti, di fatto siano uno la prosecuzione dell’altro, tanto che se la numerazione degli aerogeneratori del parco Popein arriva a quattro, quella del parco Isola del Vento inizia da 5, arrivando fino a 10, vale a dire la somma esatta dei due impianti. Gli impianti, poi, condivideranno poi la stessa viabilità di servizio, che sarà realizzata con alcuni adattamenti di soglia su strade già presenti in Liguria e in Piemomente, il cui confine è a pochi metri.

I sei nuovi aerogeneratori avranno un potenza installata pari a 27MW, con una produzione netta prevista nei suoi massimali di 63.450 MWh/anno, vale a dire l’energia necessaria per alimentare circa 12 mila famiglie da quattro persone all’anno, secondo il consumo medio italiano. Gli aerogeneratori saranno di grossa taglia: i pali saranno alti al mozzo 112 metri, ma con le pale dal diametri di 136 metri, arriveranno a sfiorare i 180 metri totali. La velocità del vento necessaria per mettere in moto le pale sarà di 2,5 metri al secondo, mentre gli impianti andranno in fermo di sicurezza superati i 30 m/s.

Dal punto di vista paesaggisti, il parco avrà un notevole impatto dal punto di vista visivo, con le pale che entreranno nella skyline di tutta l’alta valle Scrivia e delle vallate limitrofe. Anche se in piccolo, le torri saranno visibili dal Castello della Pietra di Vobbia, dalla cappelletta della Madonna della Guardia di Marmassana, da Montecanne, dal Castello di Montessoro e ovviamente da parte dell’abitato di Isola del Cantone