Un ex Genoa per sostituire De Rossi: Ivan Juric è il nuovo allenatore della Roma

Il pareggio di De Winter allo scadere ha conquistato un punto importante per il Genoa, così come ne ha strappati due altrettanto importanti alla Roma, ancora a secco di vittorie dalla partenza del campionato.

Nonostante questo score non positivo, non sembravano esserci scossoni in vista a stretto giro di posta. Invece questa mattina è arrivato il comunicato del club capitolino che ha annunciato l’esonero di De Rossi. Al suo posto c’è un ex genoano. Dopo l’esperienza al Torino, conclusasi lo scorso anno, Ivan Juric torna in panchina: è lui il nuovo allenatore giallorosso.

Dal 2006 al 2010 in rossoblù da giocatore, ricordato con affetto dalla tifoseria, con successive esperienze genoane in panchina tra Primavera e Prima Squadra, il tecnico croato ha firmato un contratto per una stagione con opzione di rinnovo fino al 2026 in caso di qualificazione alla Champions League. Il suo esordio sarà domenica 22 settembre allo Stadio Olimpico contro l’Udinese.