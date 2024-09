Aggredita e sbattuta contro il muro dal marito davanti ai figli piccoli, 42enne in ospedale

Genova. L’ha afferrata e l’ha spinta contro il muro facendole sbattere con violenza la testa, tutto davanti ai figli piccoli. L’ennesimo episodio di violenza in famiglia è avvenuto martedì mattina in un’abitazione di Rivarolo, a finire in ospedale una donna di 42 anni.

La lite è scoppiata poco dopo le 7 tra marito e moglie, entrambi cittadini marocchini, ed è rapidamente degenerata. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti anche i poliziotti delle volanti del commissariato di Sestri.

Agli agenti la donna ha riferito di essere stata aggredita dal marito e di avere picchiato la testa contro il muro. Un’ambulanza l’ha accompagnata all’ospedale di Voltri, dove è arrivata in codice giallo dopo avere avuto un malore durante il trasporto.

I bambini sono stati affidati ai nonni. I poliziotti, in attesa dei referti, hanno raccolto le testimonianze e ascoltato il marito della donna, un uomo di 35 anni.