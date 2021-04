Il Governo avverte Autostrade: “Impensabili code in Liguria quando riapriremo il Paese”

Genova. “Non è possibile ipotizzare che alla riapertura del Paese, sulle autostrade della Liguria che porteranno verso il mare, ci possano essere code come quelle che abbiamo visto l’anno scorso“.

L’indicazione arriva da Alessandro Morelli, viceministro delle Infrastrutture in visita a Genova per una serie di incontri con Bucci, Toti e Signorini. E conferma la linea in vista dell’estate già emersa dalle richieste della Regione: concentrare la maggior parte dei cantieri nelle prossime settimane in modo da liberare le tratte interessate dai cantieri prima della ripartenza del turismo. Che potrebbe essere, come ha detto il ministro Garavaglia, il 2 giugno “ma ci sono voci favorevoli su un ulteriore anticipazione, e ben venga”, sottolinea il viceministro.

“Questa settimana – ha aggiunto Morelli – ho chiesto di avere una relazione sullo stato dell’arte dei cantieri, delle chiusure parziali e delle verifiche sui tunnel che sono ancora in corso. Spero di avere questa relazione nel più breve tempo possibile e sicuramente darò una relazione pubblica di quello che sta succedendo in questa città”.

Intanto si è svolto questo pomeriggio l’incontro tecnico tra Regione Liguria, ministero delle Infrastrutture e i concessionari autostradali per discutere della programmazione dei cantieri in corso in Liguria. “Si tratta di un primo aggiornamento del tavolo – ha spiegato l’assessore Giacomo Giampedrone – affinché i concessionari attuino lo sforzo straordinario, come richiesto dal presidente di Regione Giovanni Toti, per comprimere i tempi delle lavorazioni in vista dell’auspicabile prossimo aumento della domanda di mobilità a seguito della riduzione delle attuali limitazioni dovute alla pandemia”.

Nel corso del mese di aprile verranno convocati singoli tavoli di approfondimento con i singoli concessionari, in vista della riunione del tavolo odierno programmata l’ultima settimana di aprile per definire la riprogrammazione definitiva che va a intercettare l’eventuale ripartenza del Paese.