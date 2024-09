La Sampdoria perde ed è ultima in classifica: primo tempo disastroso, esulta il Cosenza

Sampdoria ultima in classifica con appena due punti dopo cinque giornate. Questo il dato che emerge dopo la sconfitta 2 a 1 (8′ D’Orazio, 48′ Ioannou, 51′ Strizzolo) contro il Cosenza. Terzo K.O. in cinque partite. Sottil aveva auspicato un cambio di passo a livello di mentalità. La squadra invece ha letteralmente regalato agli avversari il primo tempo. Fumagalli, Ciervo e D’Orazio hanno messo in costante apprensione la retroguardia della Sampdoria. I blucerchiati a livello offensivo hanno prodotto pochissimo. Assenza di gioco e idee a cui ha provato a sopperire Coda. Appena meglio nella ripresa ma non a sufficienza per agguantare almeno il pari. Vittoria meritata per i calabresi come raccontano anche le statistiche del match. A fronte di un maggiore possesso della Samp, il Cosenza ha tirato 12 volte in porta con 6 conclusioni nello specchio. Solo 3 tiri in porta per la Sampdoria che ha calciato in totale 9 volte.

LA PARTITA

Andrea Sottil cambia tanto rispetto alla partita contro il Bari. Modulo 3-5-2. Silvestri debutta tra i pali. Al centro della difesa Riccio, ai suoi lati Bereszynsky e Venuti. A centrocampo, Vieira davanti alla difesa con Bellemo e Akinsanmiro mezzali. Sugli esterni Barreca e Depaoli. Tandem offensivo con Sekulov e Coda.

Primo tempo incolore della Sampdoria. Il Cosenza fa la partita fin dall’inizio chiudendo la prima frazione meritatamente in vantaggio grazie al goal al volo di D’Orazio all’8′. Nel buio dei blucerchiati brilla solo, seppur flebilmente, la luce di Coda. Sua l’unica giocata interessante – per Depaoli in inserimento – dei primi 45 minuti.

Nel secondo tempo, subito tre cambi per provare a dare una svolta. Rimane il 3-5-2 con Ioannou al posto di Barreca, Yepes dell’ammonito Vieira e Benedetti dello spento Akinsanmiro. Si mette subito bene per la Sampdoria. Lancio dalle retrovie, Ioannou si inserisce bene, resiste alla carica di tre uomini, si libera con un tocco e calcia senza lasciare scampo a Micai. 1 a 1. Dura poco però. Il neoentrato Strizzolo punta Venuti e fa partire un bel tracciante che bacia il palo e si insacca in rete, 2 a 1. La Samp trova subito il pareggio con una gran conclusione di Coda dal limite dell’area, ma viene annullato per un lieve fuorigioco di Depaoli a inizio azione.

Nei seguenti 25 minuti non succedono grandi cose. Sottil prova a cambiare ancora, mandando dentro anche Borini e La Gumina per dare man forte a Coda. Ma serve a poco. La Samp prova a spingere ma il Cosenza si chiude bene e, grazie alla fisicità di Sankoh, risulta in ripartenza più pericolosa rispetto ai blucerchiati all’arrembaggio. Sforzi sampdoriani più frutto della disperazione che di un’idea di gioco. Non poteva esserci inizio peggiore per il nuovo allenatore Sottil dopo l’antipasto della partita con il Bari.

TABELLINO

Cosenza (3-4-1-2): Micai; Hristov, Camporese, Venturi; Ciervo (39′ s.t. J. Mauri), Charlys, Kouan, D’Orazio (31′ s.t. G. Ricci); Florenzi (24′ s.t. Kourfalidis); Mazzocchi (24′ s.t. Sankoh), Fumagalli (1′ s.t. Strizzolo).

A disposizione: Vettorel, Cimino, Martino, Dalle Mura, Ricciardi, Caporale, Rizzo.

Allenatore: Alvini.

Sampdoria (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Riccio, Venuti; Depaoli, Akinsanmiro (1′ s.t. Benedetti), Vieira (1′ s.t. Yepes), Bellemo (30′ s.t. La Gumina), Barreca (1′ s.t. Ioannou); Sekulov (30′ s.t. Borini), Coda.

A disposizione: Vismara, Ravaglia, Kasami, Meulensteen, Giordano, Ferrari, Veroli.

Allenatore: Sottil.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Assistenti: Lombardo di Cinisello Balsamo e Pressato di Latina.

Quarto ufficiale: Luongo di Napoli.

VAR: Dionisi dell’Aquila.

AVAR: Minelli di Varese.

Note: ammoniti al 6′ p.t. Mazzocchi, al 23′ p.t. Vieira, al 38′ s.t. Venuti per gioco scorretto, al 36′ s.t. Camporese, al 52′ s.t. Kourfalidis per comportamento non regolamentare; recupero 4′ p.t. e 8′ s.t.; terreno di gioco in non perfette condizioni.