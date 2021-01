La corsa della lepre in sopraelevata: la fuga dalle macchine ai 40 Km/h

Genova. Una corsa, sicuramente disperata e piena di paura, per scappare dal quel “corridoio” di asfalto ‘inseguita’ da macchine, luci e rumori. Questa la trama della brutta avventura che ha visto come protagonista una lepre, sorpresa ad attraversare la città in sopraelevata.

Il video, postato sul gruppo facebook ‘Viabilità Genova’ da Renato Salamini, è stato registrato ieri sera e immortala la corsa ai 40 all’ora di un esemplare di lepre selvatica mentre corre verso l’uscita di Sampierdarena, sulla corsia direzione ponente, seguita da due macchine che le fanno scudo.

In questi anni sulla Aldo Moro abbiamo visto di tutto: dai tir clandestini ai gabbiani feriti, dai monopattini a cani spauriti. Ecco la lepre mancava sicuramente, e a questo punto non sappiamo più cosa aspettarci.

