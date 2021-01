La corsa dei caprioli sul Bisagno: lo spettacolo della fauna selvatica sempre più urbana

Genova. No questa volta non si tratta dei soliti cinghiali, e nemmeno di runner convertiti all’attività outdoor per aggirare le norme anti covid, ma bensì di una famiglia di caprioli che risale il letto del torrente con una spettacolare galoppata.

Il video è stato postato su facebook da Andrea Ferrari, è stato girato lo scorso 29 dicembre in Val Bisagno all’altezza di San Gottardo e Sciorba e riprende cinque esemplari di caprioli che corrono a velocità sostenuta nel greto del corso d’acqua, lasciando a bocca aperta per la loro eleganza e rapidità.

Una documento, il video, che conferma, se ce ne fosse stato ancora bisogno, l’urbanizzazione della fauna selvatica all’interno della città, dove i confini tra regno animale e regno umano sono sempre più sfumati e talvolta pressochè scomparsi. I caprioli sono specie protetta, e sono presenti nel nostro paese da sempre: nei decenni scorsi erano praticamente scomparsi dalle zone confinanti le città, ma negli ultimi anni la popolazione è nuovamente tornata a crescere.