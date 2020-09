In sopraelevata con il monociclo elettrico, lo scatto finisce su Facebook

Genova. Un uomo su un monociclo elettrico questa mattina è stato visto sfrecciare in sopraelevata in direzione centro. Non l’ha fermato neanche la pioggia.

Giubbotto arancione e neanche un casco a protezione della testa.

Non si tratta del primo a essere documentato. Sono già diversi i giovani su un monopattino elettrico immortalati mentre percorrevano la strada Aldo Moro in direzione Genova.

La foto è stata condivisa su Facebook nel gruppo #genovaciclabile.

In sopraelevata è vietato l’accesso a mezzi di questo tipo anche se non è esplicitamente segnalato sui cartelli, che specificano il divieto di transito a pedoni, biciclette, ciclomotori e carretti a cavallo.