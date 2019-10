Sulla soprelevata con il trattore, il video di un genovese fa impazzire il web

Genova. E pensare che la prossima notte saranno effettuati dei lavori per installare nuove sagome di limitazione di traffico, sulla soprelevata di Genova. Chissà se oltre ad essere tarate in altezza lo saranno anche in larghezza. Perché quello che alcuni genovesi hanno visto nella giornata di martedì sulla strada Aldo Moro ha davvero del surreale.

In un video pubblicato dalla pagina satirica locale Superbamente e circolato in maniera virale su moltissimi social cittadini e non compare in tutto il suo splendore niente poco di meno che un trattore.

Ebbene sì. Un trattore in soprelevata. In direzione levante. A velocità moderata. Un guidatore l’ha immortalato in un video e le ironie non sono tardate. C’è chi cita la famosa ruspa in tangenziale di Rovazziana memoria, chi invece mostra stima nei confronti del misterioso agricoltore di città.

Resta il fatto che dopo i tir, i pullman, i monopattini, le bici, i pedoni e persino qualche asino, il trattore mancava all’appello. Il problema, purtroppo, è serio.