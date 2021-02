Genova. Non capita tutti i giorni di fare incontri del genere, e soprattutto farli nella strada che porta a casa: ma questo è quanto successo ad una coppia di genovesi, residenti a Rossiglione, che rincasando con la propria auto, si sono imbattuti in un’altra coppia, però di lupi.

L’incontro è stato rapido e inaspettato, immortalato grazie alla dash cam installata sull’auto. Inizialmente l’uomo alla guida li scambia forse per cinghiali, ma mentre l’auto si avvicina, la moglie capisce di cosa si tratta e tutto diventa più chiaro: i due esemplari di lupo, spaventati dai fari dell’automobile scappano mettendo in mostra tutto la loro prestanza fisica, fino a quando non trovano un varco tra i muri di neve della strada, scomparendo nel bosco. Ed è proprio in questo momento che la sagoma inconfondibile del “re dei boschi” appare in tutta la sua bellezza.

Foto 2 di 2



Un incontro ravvicinato che documenta ancora una volta la presenza dei lupi nelle nostre vallate, oramai diventata cosa assodata. Prima si avvertivano le tracce, rare, poi i primi sparuti avvistamenti; oggi gli incontri sono più frequenti, come dimostra questo straordinario video, che fa seguito alla foto che Genova24 ha pubblicato la scorsa settimana, dell’incontro ravvicinato di un nostro lettore con un lupo presso Punta Martin, sulle alture di Pegli.