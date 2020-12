Genova. L’instaurazione di una blanda area di alta pressione sul Mediterraneo occidentale determina il ritorno di condizioni di tempo più stabile, anche se non sempre soleggiato. Temperature in contenuto aumento, su valori di poco superiori alle medie per il periodo. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 13 dicembre. Giornata stabile e soleggiata su tutta la regione. Innocue velature giungeranno da ovest in serata. Venti: Al mattino deboli, o al più moderati, dai quadranti settentrionali. Tenderanno a ruotare a sud/sud-est nel corso della giornata. Mari: Al mattino poco mossi sotto-costa, mossi a largo, ma con moto ondoso in graduale abbattimento nel corso della giornata. Temperature: In calo nei valori minimi, in aumento in quelli massimi. Costa: min +4/9°C, max +10/14°C. Interno: min -3/+4°C, max +3/8°C

Lunedì 14 dicembre. Giornata stabile, ma non sempre soleggiata, a causa del transito di velature e nubi alte. Qualche nube bassa sarà possibile lungo il tratto di costa tra Savona e Genova, ma senza particolari conseguenze. Venti: Prevalentemente deboli dai quadranti meridionali. Mari: Generalmente quasi calmi. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento.

Martedì 15 dicembre. Cieli solcati da nubi alte. Nubi basse presenti sul settore centro-occidentale, ma senza particolari conseguenze. Venti per lo più deboli dai quadranti meridionali. Mari quasi calmi o al più poco mossi. Temperature pressochè stazionarie.