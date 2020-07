Serteco Volley School: Matilde Porcella riconfermata per la prossima stagione

Genova. Matilde Porcella è stata riconfermata dalla Serteco Volley School per la stagione 2020/2021. La centrale giocherà ancora con i colori arancioneri il campionato di Serie B2 e si aggiunge alle già ufficializzate Cappai, Piazzi, Mukaj e Giacopelli.

Ecco le parole della giovane coccinella: “Posso dire di essere molto entusiasta del progetto di cui faccio parte e della mia riconferma in Serie B2. Sicuramente la prossima stagione sarà impegnativa ed al contempo mi, oserei dire ci, farà crescere tanto. Obiettivo mio personale per il prossimo anno è quello di riuscire a migliorare tecnicamente e di crescere come giocatrice, portando a casa tante soddisfazioni insieme alle mie compagne”.