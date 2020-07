Serteco Volley School, altro nuovo innesto: Giulia Ottonello

Genova. Altro nuovo arrivo in casa arancionera: Giulia Ottonello è una giocatrice della Serteco Volley School. La giovane palleggiatrice arriva dall’Olympia. Due stagioni fa era nel roster della PSA Olympia in Serie B2, mentre nell’ultima stagione ha ben figurato in Under 18 e nel campionato di Serie C con la Subaru Olympia.

Ecco le parole della giovane coccinella. Prime impressioni su questa nuova avventura. “Innanzitutto dopo questa sosta forzata ho tanta voglia di ricominciare – afferma Giulia -. Sarà sicuramente un’annata tosta e impegnativa durante la quale dovremo dimostrare di meritarci questo livello di gioco, ma sono pronta ad affrontarla. Sono sicura che sarà una bellissima avventura piena di soddisfazioni”.

Comincia a prendere forma il roster arancionero. “Una parte delle ragazze le conoscevo già siccome nella stagione precedente abbiamo giocato insieme, mentre le altre sono tutte ragazze che ho sempre visto in campo come avversarie e di conseguenza mi incuriosisce conoscerle sotto un altro punto di vista”.

Ottonello fissa gli obiettivi. “Un obiettivo personale in particolare non ce l’ho se non quello di fare un buon campionato e piazzarci bene. Sono molto contenta di poter partecipare per la seconda volta a questo campionato con la speranza, a questo giro, di potermi confrontare con altre ragazze più vicine alla mia età per migliorarmi e soprattutto imparare”.