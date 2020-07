Serteco, Gaia Fiorucci è un nuovo innesto per la prossima stagione di Serie B2

Genova. Ancora un nuovo arrivo in casa Serteco Volley School, sempre nel segno del progetto giovani Serteco/Olympia. Dal sodalizio voltrese arriva Gaia Fiorucci: il giovane centrale nell’ultima stagione ha giocato con la Subaru Olympia in Under 18 e nel campionato di Serie C.

Con la sua ufficializzazione salgono a otto le giocatrici che è già certo saranno a disposizione di coach Mario Barigione per la Serie B2: Marta Giacopelli, Elisa Mukaj, Maddalena Piazzi, Alessia Cappai, Giulia Ottonello, Asia Ferrando, Matilde Porcella e, appunto, Gaia Fiorucci.

Ecco le parole della giovane coccinella. “Sono molto fiera e onorata di fare parte di questo nuovo progetto Serteco – afferma Gaia -. Siamo una squadra giovane ci stiamo conoscendo ed amalgamando, abbiamo molti obiettivi in mente. Sarà una stagione impegnativa e difficile che ci darà però, l’opportunità di crescere tanto, sono sicura che noi daremo il meglio di noi stesse. Il mio obiettivo personale, sicuramente è quello di migliorare tecnicamente e mentalmente in modo tale da avere sempre più sicurezza e portare a casa tante soddisfazioni“.