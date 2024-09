Scolmatore del Bisagno, al via i saggi esplorativi sotto corso Italia: come cambia la viabilità

Genova. Sono pronti a partire le operazioni di saggiatura del sotto strada di corso Italia, la promenade genovese che vedrà passare sotto di sé gli ultimi metri della galleria dello scolmatore del Bisagno. Dopo due diversi rinvii di alcuni mesi, infatti, la Research Consorzio Stabile ha ripresentato al Comune di Genova la richiesta per l’occupazione suolo di parte della carreggiata direzione ponente, il cui cantiere insisterà per una quindicina di giorni.

Come è noto, infatti, la galleria scolmatrice del Bisagno, che parte in zona Sciorba, attraverserà tutto il sottosuolo della città, passando sotto Sant’Eusebio, Quezzi, San Martino e Albaro, per poi sfociare in corso Italia, proprio a fianco del tunnel già operativo dello scolmatore del Fereggiano.

La talpa in arrivo dalla Cina non scaverà tutta la galleria: nella parte finale, infatti, si procederà “a mano”, vale a dire con i metodi tradizioni, costruendo poi un tunnel per gli ultimi metri, per superare l’impalcato su cui poggia la “circonvallazione a mare”. Per fare ciò, quindi, deve essere sondato il sottosuolo per capire lo status quo delle strutture sotto la carreggiata.

Va da sè che il cantiere creerà qualche disagio per la viabilità, visto che occuperà una corsia su due della carreggiata a monte, vale a dire quella verso ponente: il restringimento al momento è previsto a partire dalla notte del 30 settembre fino al 17 ottobre, nel tratto compreso tra viale Nazario Sauro e via Zara.