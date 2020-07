Serie B2, Sveva Tonello nella prossima stagione giocherà coi colori arancioneri

Genova. Un altro importante nuovo innesto in casa arancionera, per il prossimo campionato di Serie B2, sempre nel segno del progetto giovani Serteco/Olympia. Dalle gialloblù arriva Sveva Tonello: la giovane schiacciatrice nell’ultima stagione è stata una delle protagoniste della cavalcata della PSA Olympia in Serie B2 culminata con la promozione finale in Serie B1 e con la Subaru Olympia in Under 18.

Ecco le parole della neo coccinella. La cavalcata nella scorsa stagione con la PSA Olympia. “La promozione in B1 è una grandissima soddisfazione e un traguardo che ci siamo conquistate allenamento dopo allenamento in tutto quest’anno pieno di sacrifici – afferma Tonello -. Nonostante rimanga il fatto che avremmo voluto godercelo diversamente, posso ritenermi davvero appagata da tutto il nostro percorso”.

Le sensazioni per l’approdo in Serteco. “Sono davvero entusiasta di aver preso parte a questo progetto e non vedo l’ora di affrontare questa nuova avventura insieme alle mie compagne , sarà un anno faticoso, ma sono sicura che daremo il meglio di noi”.

La rosa è quasi pronta per il prossimo campionato. “Sono molto contenta del roster che si sta formando perché siamo una squadra di ragazze che hanno voglia di fare e credo che ne daremo prova durante l’anno”.

Tonello fissa gli obiettivi. “Come obiettivo personale spero di crescere e assaporare il più possibile il campo, soprattutto dopo il lungo stop che c’è stato. Come squadra credo che l’obiettivo comune sia quello di dare il meglio di noi e spero riusciremo a toglierci delle soddisfazioni”.