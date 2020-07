Genova. Sono atterrate stamattina all’aeroporto Colombo di Genova le Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica dell’aeronautica militare che il 3 agosto si esibirà al termine dell’inaugurazione del nuovo ponte sul Polcevera.

Secondo indiscrezioni in giornata dovrebbero svolgersi le prove di volo. A sorpresa le Frecce potrebbero eseguire, oltre alla tradizionale scia verde, bianca e rossa, una coreografia speciale per disegnare una croce di San Giorgio nel cielo, in onore di Genova e del santo leggendario al quale sarà dedicato il viadotto.

L’ultima volta le Frecce hanno lasciato i genovesi a bocca aperta il 26 maggio durante il giro d’Italia per la festa della Repubblica.