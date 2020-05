Genova. Un passaggio rapido, preannunciato da un boato arrivato quasi all’improvviso, per qualche secondo di uno spettacolo che ha tenuto con il naso all’insù migliaia di genovesi.

Questa l’esibizione delle Frecce Tricolori, che poco dopo le 10 hanno sorvolato Genova in formazione, aprendo i classici fumogeni con i colori della bandiera italiana, per celebrare la festa della Repubblica, la ricorrenza del 2 giugno che quest’anno non vedrà parate e feste di piazza a causa del covid.

di 6 Galleria fotografica Frecce Tricolori a Genova









La pattuglia acrobatica è partita questa mattina per raggiungere la nostra città da nord: un rapido passaggio sulla Valpolcevera, poi la virata a largo di Genova per arrivare sul centro cittadino dove sono stati aperti i fumi colorati, arrivando fino al lungomare di Corso Italia. Migliaia i genovesi assiepati in ogni dove: Castelletto è stata presa d’assalto, così come Carignano e la Foce e tutte le alture che coronano la nostra città, non senza qualche polemica.