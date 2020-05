Genova. Lo show delle Frecce Tricolori per festeggiare la Repubblica ci ha unito. Pure troppo. Migliaia, infatti, i genovesi che hanno accalcato piazze, belvedere, strade e giardini per assistere allo spettacolo, e nel parapiglia le distanze “di sicurezza” sono state presto dimenticate. E la polemica è servita, alla velocità del suono.

Decine di foto e video dell’esibizione di questa mattina stanno riempiendo le bacheche social genovesi, e sono in tantissimi a non essersi lasciati sfuggire il “dettaglio” delle persone schierate spalla a spalla, a distanza ravvicinata, per intere piazze e balconate. Le zone con maggior “tasso di assembramento” sono state Castelletto, con la Spianata letteralmente presa d’assalto da centinaia di persone, Carignano, Foce, come Righi e i monti sopra la nostra città.

di 5 Galleria fotografica Assembramenti frecce tricolore









Un po’ ovunque le stesse scene: “Prevedibile”, scrive un genovese su facebook, “In questo periodo un evento del genere poteva anche essere evitato”, rincara la dose un altro, “Peccato, che queste frecce, siano state una forma di ringraziamento per medici, infermieri e per tutti coloro che hanno lavorato in sto periodo, ci siamo già dimenticati di loro?“. Insomma, non è quindi solo questione di movida: la leggerezza con cui si sta tornando alla meritata e agognata socialità è “democraticamente” cosa di tutti.