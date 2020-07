Coronavirus, 3 nuovi contagi ma da giorni in Liguria non si muore più

Genova. Tre nuovi contagiati da coronavirus in Liguria, ma anche oggi nessuna scheda decesso registrata e nessun morto nelle ultime ore negli ospedali.

È quanto emerge dall’ultimo bollettino sull’emergenza sanitaria diffuso dalla Regione con i dati inviati al ministero della salute.

In totale si registrano 39 casi in meno rispetto a ieri per un totale complessivo di 1.306 persone positive sul territorio. I guariti con doppio tampone negativo sono 7.123, rispetto a ieri 42 in più. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore ammontano a 1.414 per un totale di 151.324 dall’inizio dell’emergenza.

La situazione negli ospedali non presenta variazioni significative. Rispetto a ieri si conta un ricoverato in meno di cui 3 in terapia intensiva e due di questi al San Martino di Genova. Sono 240 le persone in isolamento domiciliare e 1.558 i morti totali dall’inizio della pandemia.