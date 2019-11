Genova. E’ una mattinata pesante per la Valpolcevera. Attualmente in corso Perrone, chiusa per una frana ci sono 120 persone isolate: si tratta di quattro condomini bloccati da un lato per la frana che insiste da ieri sulla zona del Boschetto e una nuova frana più a valle. “Stiamo lavorando per liberare la strada dai detriti” spiega il consigliere delegato alla protezione civile Sergio Gambino.

Anche la frana che isola al momento Murta dovrebbe essere “liberata entro il pomeriggio”.

Foto 2 di 2



Un altra frana sta creando problemi in via Burlo, a Borzoli, zona Lago Figoi, che al momento è chiusa.

In via Adda, a Trasta, ci sono al momento 5 persone isolate: “Qui la situazione è più critica perché la frana ha portato via la strada – spiega Gambino – e stiamo pensando di realizzare una passerella”

Chiusa anche via Purgatorio dove la protezione civile sta valutando l’intervento.

Presto uomini e volontari arriveranno anche a Fegino dove l’esondazione del rio di questa notte ha provocato grossi danni a officine, negozi e scantinati.