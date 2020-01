Corso Perrone, Tursi assicura: “In atto i monitoraggi, riapriremo a breve”

Genova. Una tempistica precisa ancora non c’è ma il Comune di Genova assicura che corso Perrone riaprirà prima possibile, forse già entro una o due settimane.

“Stiamo facendo una campagna di monitoraggi sui movimenti franosi e sulla tenuta di alcuni muraglioni – spiega l’assessore comunale ai lavori pubblici Pietro Piciocchi – ovviamente per noi è una zona di alta attenzione anche perché è direttamente connessa con i lavori del ponte”.

A breve infatti, anche se il calendario dei vari dei prossimi impalcati ancora non è stato fornito, dovranno essere fatti salire gli impalcati da 100 metri sul fiume dal lato di via 30 giugno: “In quella fase – chiarisce Piciocchi – la strada dovrà essere temporaneamente chiusa e proprio per questo è indispensabile che corso Perrone sia messo in sicurezza e riaperto. Lo faremo in tempi brevi”.

La strada era stata pesantemente interessata da due movimenti franosi verificatisi nel corso degli eventi alluvionali di fine novembre, poi era stata riaperta ma richiusa poco dopo per una nuova frana in atto per la quale sono in corso i monitoraggi dei geologi del Comune.

La chiusura crea evidenti disagi al traffico in Val Polcevera visto che le auto posso al momento transitare solo in via 30 giugno oppure, dall’altro lato del fiume, in via Fillak essendo chiusa anche via Perlasca.