Genova. “Il successo del Salone di Genova è il successo del Made in Italy“. Con le parole solenni di Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, si apre il 64esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, “il più bello del mondo”, ripetono gli organizzatori senza aspettare l’edizione 2025 che vedrà completati i lavori del Waterfront. Già ora l’esposizione, aperta al pubblico fino al 24 settembre, si presenta in una veste rinnovata con entrata scenografica dal Palasport ristrutturato, 200mila metri quadrati di superficie (mai così tanti), 1.030 imbarcazioni, 100 novità e 30 première.

“È un momento di grande orgoglio per la città – sottolinea il sindaco Marco Bucci -. È un Salone molto diverso da 10 anni fa. Stamattina un cittadino genovese mi ha mandato quello che si diceva sui giornali nel 2014: un Salone in recessione, senza contributi, due anni prima la gente manifestava davanti dicendo che questa è roba per ricchi, qualcuno diceva anche i ricchi piangono, non so se ricordate questo manifesto di Pd e soci. Orgoglio, passione e visione sono le cose che ci hanno caratterizzato e continueremo così. Il successo di questi anni è il successo di questo modo di pensare”.

“La Liguria è consapevole del secolare legame col mare, così come siamo anche consapevoli della grande importanza che il settore dal punto di vista economico riveste per il nostro territorio. Siamo al primo posto per occupazione nella nautica”, ha ricordato il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana.

Il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi ha rimarcato i numeri straordinari della nautica: una filiera da 200mila posti di lavoro (aumentati del 7% dal 2022) che ha triplicato il fatturato negli ultimi otto anni, raggiungendo il record storico di 8,4 miliardi a fine 2023. “Questo è il mio ultimo Salone Nautico, sono orgoglioso di aver fatto parte di una squadra vincente”, ha detto Cecchi ricordando la scadenza del suo mandato tra sei mesi.

“Il Salone nautico è un regalo a tutta l’Italia, alla sua credibilità nel mondo, alla sua capacità di indicare strade, percorrere rotte, navigare”, ha aggiunto La Russa che ha rivolto un “ringraziamento particolare” al sindaco Marco Bucci, candidato del centrodestra alle elezioni regionali, “per quello che ha saputo dare a questa città”, aggiungendo che anche “la Regione Liguria in questi anni è stata capace di un grande salto in avanti a cui contribuisce anche il Salone Nautico. Il buon vento Genova ce l’ha alle spalle, spero continui a soffiare in questa direzione”. “Gli imprenditori che animano questo salone sono l’esempio del rinascimento di Genova e della Liguria“, ha sottolineato il vicepresidente Matteo Salvini che poi ha commentato il dietrofront dell’Unione Europea sul green deal: “I dati del 2023 ci dicono che le emissioni di CO2 hanno avuto il loro massimo di sempre. Com’è possibile? Semplice, non esiste solo l’Europa. Rivedere il green deal e rimettere buon senso e concretezza davanti all’ideologica significa salvare il futuro dei nostri figli”. In chiusura una battuta sul caso Open Arms: “Conto di essere qua a festeggiare numeri ancora migliori l’anno prossimo e di poterci tornare a piede libero, possibilmente”. “Il Salone Nautico Internazionale di Genova è uno degli eventi più importanti a livello mondiale nel settore della nautica – commenta il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi – Da oltre 60 anni, rappresenta un punto di riferimento per l’industria marittima per un settore con una filiera di oltre 200mila posti di lavoro. Il decreto sulla nautica, firmato dal ministro Matteo Salvini, introduce novità per il diporto attese da molti anni. Il nuovo regolamento mira a semplificare le procedure per i diportisti e le imprese, favorendo la competitività internazionale della nautica italiana senza compromettere la sicurezza. In un settore sempre più competitivo, il Salone di Genova rimane un appuntamento imperdibile per chi vuole essere protagonista della scena nautica internazionale”. Forum24: il palinsesto di convegni e workshop del Salone Nautico di Genova Presso lo stesso Padiglione Blu, prenderà il via nel pomeriggio ilpalinsesto di eventi istituzionali e workshop Forum24, patrocinato dalla Commissione Europea. Primo degli appuntamenti, alle ore 14:30, presso la Sala Forum, “Boating Economic Forecast”, la presentazione dei dati di andamento dell’industria nautica, raccolti nella pubblicazione Nautica in Cifre – LOG, Annuario statistico realizzato dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica in collaborazione con Fondazione Edison, con il patrocino Ministero Infrastrutture e Trasporti. L’ analisi, mette a disposizione di imprese, operatori e istituzioni il quadro economico ufficiale e aggiornato dell’industria nautica da diporto puntuale. Il rapporto statistico sarà presentato da Stefano Pagani Isnardi, Direttore Ufficio Studi Confindustria Nautica e dal Prof. Marco Fortis, Vice Presidente e Direttore di Fondazione Edison – Università Cattolica. Sempre in Sala Forum, alle ore 15:45, si terrà il Convegno “Nautica, Fisco e Dogane”, il tradizionale incontro per fare il punto sulla normativa fiscale, doganale e di settore, a cura di Confindustria Nautica, dove interverranno Maurizio Balducci, Vice Presidente di Confindustria Nautica, Claudio Oliviero, Direttore Ufficio della direzione dogane dell’Agenzia delle Dogane &Monopoli, Sara Armella, di Armella & Associati, Ezio Vannucci, di Moores & Rowland Partner e Carolina Villa, Vicepresidente Assagenti. A moderare l’incontro sarà Roberto Neglia, Responsabile rapporti istituzionali Confindustria Nautica. Il calendario degli eventi della prima giornata di manifestazione La programmazione degli eventi dell’Eberhard & Co. Theatre si apre con l’appuntamento dedicato all’America’s Cup alle ore 14:00. A seguire, alle 15:00, la Conferenza stampa del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera dal titolo: “E…state in sicurezza: i numeri del 2024” che presenterà i dati relativi alle attività svolte nella stagione estiva. La prima giornata del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova terminerà alle 19:00 con il nuovo format “Bitta64”, rassegna di eventi culturali ospitata presso la Vip Lounge nel Padiglione Blu. Aprirà la rassegna Giovanni Grasso, giornalista, scrittore e autore televisivo e teatrale, dal 2015 Consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica, che presenterà il suo quarto romanzo “L’amore non lo vede nessuno” edito da Rizzoli. Tutti gli appuntamenti di oggi, giovedì 19 settembre PADIGLIONE BLU Ore 11:30: POLITICHE DEL MARE: LE NUOVE ROTTE PER LA COMPETITIVITÀ DELL’ITALIA, LE PROSPETTIVE DELL’INDUSTRIA NAUTICA – Convegno inaugurale (a cura di Confindustria Nautica) – Terrazza Pad. Blu Ore 14.30: BOATING ECONOMIC FORECAST, VII edizione – Presentazione dei dati di andamento dell’industria nautica (a cura di Confindustria Nautica, in collaborazione con Fondazione Edison) – Sala Forum Ore 15.45: NAUTICA, FISCO e DOGANE – Il tradizionale incontro per fare il punto sulla normativa fiscale, doganale e di settore (a cura di Confindustria Nautica) – Sala Forum EBERHARD & CO. THEATRE Ore 14:00: Appuntamento dedicato all’America’s Cup Ore 15:00: “E…state in sicurezza: i numeri del 2024” – a cura del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera Ore 16:00: Appuntamento dedicato all’America’s Cup Vip Lounge Ore 18:30: BITTA64 – Presentazione del libro “L’Amore non lo vede nessuno” di Giovanni Grasso, giornalista e Consigliere per la comunicazione del Presidente della Repubblica (su invito)