Ceranesi, crolla strada per Madonna della Guardia. Traffico a senso alternato

Genova. A causa di un cedimento della sede stradale a valle lungo la SP n. 52 del Santuario di N.S. della Guardia, all’altezza della progr.va km 0+700, in Comune di Ceranesi, da venerdì 18 ottobre 2019 si è reso necessario provvedere alla seguente regolamentazione della circolazione veicolare:

– istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile

– divieto di circolazione per tutti i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, compresi i veicoli adibiti al trasporto di persone;

Sono esentati dal divieto i veicoli impegnati in servizi di soccorso o di emergenza e i veicoli dell’ATP con mezzi di tipo Daily a capienza ridotta.

La regolamentazione della circolazione veicolare resterà in vigore dal 18/10/2019 fino alla fine dei lavori di consolidamento.

Città Metropolitana di Genova sta monitorando costantemente la situazione ed ha già provveduto alla sistemazione di barriere Jersey per incanalare il flusso stradale e delimitare provvisoriamente l’area di cantiere nella zona del cedimento.