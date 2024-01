Ceranesi, trovato senza vita l’uomo scomparso martedì

Ceranesi. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell’uomo di 85 anni di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di martedì nella frazione di Geo, a Ceranesi.

Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato nel tardo pomeriggio di giovedì dai vigili del fuoco, che ormai da 48 ore stavano battendo la zona con unità cinofile e droni nella speranza di trovarlo ancora vivo.

L’anziano, affetto da Alzheimer, è stato trovato in una zona che conosceva e che frequentava spesso, nei boschi in zona Geo. Da accertare le esatte cause della morte – se malore o ipotermia – e quando sia avvenuto il decesso.