Scomparso da sabato, ultimo avvistamento a Principe. L’appello della sorella di Davide: “Potrebbe essere in zona Struppa”

Genova. L’ultimo avvistamento è avvenuto alla stazione di Principe, ma il sospetto è che Davide Mauro, 41 anni, scomparso da sabato, possa trovarsi in zona Struppa, dove è sepolta la madre, o nel centro storico.

A lanciare l’allarme per la scomparsa è stata la sorella dell’uomo, Deborah, che ha diffuso un annuncio anche sui social. Mauro abita a Ortelle, come lei, ma è originario del capoluogo ligure, e domenica ha fatto perdere le sue tracce. La preoccupazione è alta perché soffre di schizofrenia ed è in terapia farmacologica: “È senza cellulare e senza soldi – spiega Deborah a Genova24 – ha solo uno zainetto con i suoi documenti, indossa un cappotto nero, e manca da casa una felpa rossa dell’Adidas”.

“Potrebbe aggirarsi nel centro storico o zona cimitero di Struppa – spiega ancora Deborah – Ho fatto per questo controllare anche il cimitero di San Siro, dove è sepolta nostra madre, nel caso si fosse diretto lì. Gli abbiamo lasciato un biglietto, ma non lo hanno ancora visto. Non è un ragazzo aggressivo, anzi, è molto amichevole e sensibile. Fa subito amicizia, ho saputo tramite social che ha chiesto una sigaretta a una ragazza in piazza davanti a Principe”.

L’ultimo avvistamento risale alle 21 di sabato proprio alla stazione Principe, da allora nessuna notizia. Chi lo avvistasse, raccomanda la sorella, può chiamare il numero unico di emergenza 112 o il cellulare 3298115926.