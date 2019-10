Campo Ligure. E’ di una ventina di sfollati il bilancio pesante del Comune di Campo ligure, e anche in questo caso il paese è ora sommerso dal fango e completamente isolato.

Ricordiamo che non è stato lo Stura a provocare i danni maggiori, ma i rivi minori dai versanti collinari che si riversano nel torrente e le stesse colline completamente intrise di acqua.

Tra le abitazioni evacuate particolarmente impressionante è stato il crollo di una palazzina a Mongrosso che è collassata su se stessa all’alba perché il terreno che sorreggeva le fondamenta ha parzialmente ceduto.

I due abitanti, una giovane coppia, sono in salvo, ma è escluso che possano rientrare anche solo per prendere effetti personali.

In paese sono al lavoro le ruspe e gli operai tagliano e portano via i rami caduti. Il sindaco Oliveri sta cercando di riaprire un collegamento con Rossiglione che è stata completamente isolato fino alle prime ore di questa mattina: questo nuovo collegamento che si cerca di creare sulla sponda sinistra dello Stura dovrebbe consentire quantomeno il passaggio dei mezzi di emergenza.

Alcuni negozianti ripuliscono i locali dal fango: nessun danno enorme ma un grosso problema per arrivare in Paese: “Siamo passati dal Faiallo stamattina all’alba ma con il buio non si sono nemmeno le righe per terra e si rischia di finire giù”. Ad altri è andata peggio e nel centro storico ci sono negozi si spala il fango

Tra le persone isolate anche lo stesso sindaco che questa notte non riusciva a raggiungere l’altro lato del Paese.