Rossiglione. La valle Stura è in ginocchio. Un temporale autorigenerante durante tutta la notte ha portato altre piogge torrenziali che hanno aggravato la situazione a Rossiglione e flagellato la vicina Campo Ligure. I sindaci hanno invitato la popolazione a salire ai piani alti. Scuole chiuse oggi in tutti i tre comuni della vallata, compreso Masone.

Lo Stura è esondato in località Maddalena e così hanno fatto diversi rii minori. Il torrente Berlino a Rossiglione è arrivato al limite dell’esondazione intorno all’una di notte. Frane e smottamenti su tutta la statale del Turchino: la strada è interrotta tra Masone e Campo Ligure e tra Campo Ligure e Rossiglione. Numerose le situazioni di isolamento.

di 20 Galleria fotografica 21 ottobre, alluvione a Rossiglione









Altre persone sono state evacuate per frane a Rossiglione. Lo riferiscono i vigili del fuoco. Si aggiungono ai 48 sfollati in via Roma e via Airenta per una grossa frana che minaccia da vicino un condominio. Si tratta di 22 famiglie che hanno passato la notte tutte da parenti o amici, nonostante il centro di accoglienza allestito dal Comune presso la palestra della scuola. Un uomo era stato travolto dall’acqua in via Roma, è stato salvato e portato in ospedale per accertamenti. In difficoltà anche una donna incinta e alcuni anziani.

Allagato il sottopasso ferroviario di Rossiglione, si lavora incessantemente per liberarlo dall’acqua con le pompe aspiranti. Dall’altra parte ci sono circa 500 abitanti isolati visto che possono muoversi solo a piedi.

DIRETTA METEO – EMERGENZA A ROSSIGLIONE Publiée par Genova24 sur Lundi 21 octobre 2019

Sul posto hanno operato per tutta la notte sei squadre dei vigili del fuoco compresi i sommozzatori, tre squadre iperbariche e fluviali per un totale di una trentina di uomini.

Una grave frana si è abbattuta sulla SP41 tra Rossiglione e Tiglieto, con grossi massi che occludono la strada e impediscono il passaggio. Altra frana sulla SP456 all’altezza del cotonificio, risolta dopo l’intervento dei vigili del fuoco.

TRENI. La circolazione ferroviaria risulta ancora interrotta sulle linee Genova-Torino e Genova-Ovada-Acqui, mentre è tornata regolare sulla Genova-Milano dopo i danni per il maltempo. Tutti i passeggeri che viaggiavano nei tre treni bloccati per il maltempo e allagamenti sulle linee a Ovada, Campo Ligure e Rossiglione sono stati recuperati dal personale di Trenitalia e caricati sui pullman sostitutivi per raggiungere i luoghi di destinazione.

AUTOSTRADE. Situazione regolare dopo i numerosi disagi delle scorse ore.