Alluvione, frane ovunque e torrenti ostruiti: in valle Stura arriva l’esercito

Rossiglione. Arriva l’esercito nella valle Stura ferita dall’alluvione. La buona notizia – la prima dopo tante ore di angoscia – è giunta al termine di una notte tranquilla, senza forti piogge, nonostante l’allerta arancione emessa su tutta la Liguria. A chiedere l’intervento dei militari erano stati i sindaci dei paesi colpiti: troppe le situazioni critiche da sistemare, e troppo scarse le risorse nelle casse comunali per farcela da soli.

In queste ore il centro coordinamento soccorsi della prefettura è al lavoro per definire quali mezzi e quanti uomini saranno inviati nelle zone più in difficoltà. Nei giorni scorsi l’esercito ha già effettuato sopralluoghi di ricognizione sul territorio. Potranno essere forniti, ad esempio, mezzi bobcat per liberare le strade dalle frane, ma anche unità a supporto degli sfollati (ancora 65 tra Campo Ligure e Rossiglione) e personale specializzato per mettere in sicurezza versanti e corsi d’acqua.

Tra le situazioni più gravi da risolvere, infatti, c’è quella del torrente Berlino, affluente dello Stura che divide i due abitati principali di Rossiglione. “Le briglie sono piene di detriti – spiega il sindaco Katia Piccardo – e questa situazione ora rappresenta un pericolo, perché in caso di nuove piene ostruiscono il deflusso dell’acqua”. Il fine settimana dovrebbe regalare finalmente un po’ di bel tempo. Ma dalla prossima è attesa un’altra fase di maltempo. E in valle Stura nessuno abbassa la guardia.