Valle Stura spezzata in due, frana di decine di metri tra Campo Ligure e Rossiglione

Genova. Una grande frana ha spezzato il lato genovese della Valle Stura, bloccando la statale 456 all’altezza tra Campo Ligure e Rossiglione. La frana è caduta questa notte, durante le pesanti pioggie che si sono abbattute sulla area.

“Speriamo arrivino preso i tecnici di Anas – ha detto il sindaco di Campo Ligure – Gianni Oliveri – perchè il materiale da rimuovere è molto, mentre la frana è ancora in movimento”.

La viabilità è quindi interrotta, al momento, ma non isolata: un pullman navetta fa la spola per portare in sicurezza gli abitanti da una parte all’altra della valle. La viabilità è complicata anche da ulteriori frane sul tracciato, e da nord, quindi dal Piemonte, la strada al momento risulta chiusa.