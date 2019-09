Ricercatore Iit premiato per progetto di ricerca su elettronica molecolare

Genova. In occasione del XXXIX Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana in corso a Torino – il Gruppo Giovani della Società Chimica Italiana ed Elsevier, hanno annunciato i vincitori della quinta edizione del Reaxys SCI Early Career Researcher Award, iniziativa finalizzata a promuovere i giovani talenti nel campo della ricerca chimica in Italia.

Marco Carlotti, attualmente ricercatore presso l’Istituto Italiano di Tecnologia, ha ottenuto il terzo posto grazie al suo progetto di ricerca di dottorato condotto presso l’Università di Groningen, in Olanda, e che riguarda l’elettronica molecolare, un ramo della nanoscienza che si occupa di progettare e realizzare componenti elettroniche che sono spesse quanto una molecola. Grazie a questa ricerca è stato possibile sviluppare una “memoria molecolare”, cioè una molecola la cui conduttività può essere ‘accesa’ o ‘spenta’ tramite un impulso elettrico, un processo simile a quello che avviene nelle memorie dei nostri computer.

Il saggio è stato giudicato, sulla base dei criteri di pertinenza, originalità e innovatività, da una giuria composta da sei esperti di chimica di Elsevier e di SCI.