Fauna selvatica, un esemplare di genetta avvistato nel parco del Beigua

Genova.”È la prima volta che nella nostra area protetta si segnala la presenza della genetta genetta, mammifero di origine africana appartenente alla Famiglia dei Viverridi, ma la notizia non deve stupire, vista la tendenza alla progressiva espansione del suo areale dalla Liguria occidentale verso est”.

Con queste parole, affidate ai social network, il Parco del Beigua annuncia che in questi giorni è sarebbe stato avvistato nell’area protetta un esemplare di genetta, una specie carnivora considerata primitiva, simile ai felini (ma di un sottordine diverso) e che in questi ultimi decenni ha ampliato notevolmente suo areale, arrivando oggi nel cuore della nostra regione.

Secondo quanto riportano gli esperti del Parco del Beigua: “La Genetta è stata probabilmente introdotta in epoca storica in Spagna e nel corso del tempo ha raggiunto prima la Francia meridionale per poi arrivare in Liguria – scrivono – Dal peso di circa 2,5-3 kg e dalla lunghezza di circa 70 cm la Genetta è un predatore tipicamente notturno dall’ampio spettro alimentare, che si nutre di prede quali piccoli roditori, invertebrati, anfibi, rettili e uccelli”.

L’avvistamento di questi giorni non è una assoluta novità per la nostra regione, visto che già nel 2008 e poi nel 2019 era stata documentata la presenza di almeno un esemplare di questo animale in provincia di Imperia, più precisamente in Val Roja. Un “prequel” che non toglie importanza a quanto registrato sul Beigua: al momento l’esemplare è stato solo avvistato e non fotografato – come riporta lo stesso ente parco – ma la scoperta, se confermata, potrebbe portare a nuovi importanti elementi di studio per gli spostamenti della fauna selvatica nella nostra regione.

Foto: Guérin Nicolas/Wikipedia