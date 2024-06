A Quarto una nuova “zona scolastica”: scatta il limite dei 30 km all’ora

Genova. Dopo via V Maggio, anche in viale Quartara il Comune interviene per abbassare i limiti di velocità e prevenire incidenti nella zona di Quarto, questa volta istituendo una sorta di “zona scolastica” per tutelare gli studenti.

L’assessorato ai trasporti ha infatti disposto il limite dei 30 km orari nella strada che si inerpica tra via Quarto e corso Europa, considerate le dimensioni ridotte della carreggiata, il fatto che sia a doppio senso e la presenza di un istituto scolastico.

“Accertato che la strada è a doppio senso di circolazione con andamento curvilineo e planoaltimetria in discesa per la direzione mare di dimensioni ridotte in larghezza e viste le ripetute segnalazioni che lamentano il transito non prudenziale da parte di alcuni conducenti di veicoli – si legge nell’ordinanza – in viale Quartara è istituito il limite della velocità a 30 km/h, in sostituzione di tutti i limiti di velocità preesistenti”.

Come detto, lo stesso provvedimento era stato adottato a marzo tra via Cinque Maggio e via Gerolamo Gaslini, tra Sturla e Quarto, zona teatro di numerosi incidenti e al centro di decine di segnalazioni al Municipio e alla polizia locale per l’eccessiva velocità con cui le due strade vengono percorse da automobilisti e scooteristi.

A gennaio l’assessore alla Mobilità Matteo Campora aveva annunciato una serie di interventi nel 2024 per istituire zone 30 nei pressi degli istituti scolastici, così da aumentare la sicurezza e prevenire incidenti stradali. Nella zona di Quarto era stato valutato di abbassare il limite di velocità a 30 km all’ora e istituire una zona scolastica anche in via Sciaccaluga, per andare incontro alle richieste dei genitori della scuola primaria Sacro Cuore.

“Abbasseremo il limite tendenzialmente vicino alle scuole, poi potranno essere valutate vie particolari in cui ci sono situazioni di pericolo – aveva spiegato l’assessore -. Teniamo conto che esistono già diverse zone 30, ad esempio via Cornigliano e molte vie residenziali interne. E poi a Genova in molte strade non si può andare più veloce. In ogni caso non abbiamo intenzione di estendere i 30 km/h in tutta la città, sarebbe profondamene sbagliato. Valuteremo caso per caso. È un approccio di buonsenso e il migliore possibile”.