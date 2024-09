A Castelletto tre nuove strade scolastiche: dissuasori di velocità e limite di 30 km

Genova. Nel quartiere di Castelletto saranno istituite tre nuove “strade scolastiche”, ovvero strade in cui sarà istituito il limite di 30 chilometri all’ora per garantire la sicurezza degli studenti, delle famiglie e in generale delle persone che le percorrono quotidianamente.

Le strade in questione sono via Cabrini, dove è presente un plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Castelletto, sede di scuola secondaria di primo grado, primaria e materna, e poi via Crocco e salita di Santa Maria della Sanità, particolarmente strette, in pendenza e in alcuni casi prive di marciapiede. Da qui la decisione di istituire il limite dei 30 chilometri orari per tutti i veicoli e di installare in via Crocco sei sistemi di rallentamento di velocità a effetto ottico per segnalare e mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali. Via Cabrini, in particolare, già in passato era stata oggetto di numerose richieste di messa in sicurezza e realizzazione di un marciapiede più largo.

Proprio in questi giorni nel quartiere sono partiti i lavori di scarificazione in corso Firenze e in corso Magenta, con l’obiettivo di posare nuovo asfalto. Inevitabile qualche disagio al traffico, soprattutto nelle ore di punta mattutine, per la presenza degli operai e la riduzione della carreggiata.

Il Comune aveva già adottato gli stessi provvedimenti a levante, istituendo strade scolastiche in via V Maggio e in viale Quartara. A inizio anno l’assessorato alla Mobilità aveva confermato l’intenzione di abbassare il limite di velocità vicino alle scuole e di sfruttare l’urbanistica tattica, ovvero interventi leggeri e mirati che comportano la modifica dell’arredo urbano, per migliorare la sicurezza delle zone scolastiche.