Troppo stretta e a rischio incidenti, in via Cinque Maggio scatta il limite dei 30 km/h

Genova. Scatta il limite dei 30 km orari tra via Cinque Maggio e via Gerolamo Gaslini, tra Sturla e Quarto, zona teatro di numerosi incidenti e al centro di decine di segnalazioni al Municipio e alla polizia locale per l’eccessiva velocità con cui le due strade vengono percorse da automobilisti e scooteristi.

Il provvedimento è stato adottato nei giorni scorsi dal Comune di Genova, dando seguito all’iter già approvato a novembre dalla giunta municipale. Ad attestare la pericolosità del tratto e la necessità di abbassare i limiti di velocità, sono stati proprio gli agenti della polizia locale, che hanno puntato i fari in particolare sull’incrocio tra via Cinque Maggio e via Angelo Carrara. È qui che lo scorso settembre, con tutta probabilità proprio a causa della velocità, un’auto era finita cappottata in mezzo alla strada.

Un punto particolarmente pericoloso, visto che qui la strada si restringe ed è possibile fare anche inversione di marcia (o svoltare verso via Carrara, appunto, per raggiungere la sovrastante corso Europa), e che si tratta di una zona densamente popolata.

“Ravvisata l’opportunità di disporre la limitazione della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità preesistente – si legge nell’ordinanza – ai sensi di quanto previsto dall’art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità” il Comune ha dunque disposto l’abbassamento dei limiti di velocità nel tratto di via Cinque Maggio compreso tra il civico 73 e l’incrocio con via Carrara e nel tratto compreso tra il civico 71 e via Gerolamo Gaslini.

Aster nei prossimi giorni provvederà a installare i cartelli che indicano i nuovi limiti.