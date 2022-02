Auto cappottata e vettura in sosta danneggiate: la carambola nella notte in via Carrara - Genova 24

Genova. Brutto incidente la scorsa notte in via Carrara, dove un’auto, dopo aver urtato alcune vetture in sosta, si è ribaltata finendo a ruote in sù in mezzo alla strada, di fatto bloccando il traffico per quasi un’ora.

L’incidente è avvenuto poco prime di mezzanotte e ha tenuto impegnati gli agenti della polizia locale per diverse decine di minuti. Il conducente della vettura coinvolta, per fortuna, non ha riportato ferite gravi, e non si registrano altre persone coinvolte.

La carambola è avvenuta all’altezza della pizzeria ‘Il Tapiro’, nei pressi di un curva percorsa, in discesa, dall’auto. Sui social e i gruppi di quartiere sono in molti a chiedere provvedimenti per aumentare la sicurezza stradale della zona.