Incidente Corso Europa, vittima è Federico Fontana, tifoso rossoblù. Il cordoglio della curva in lutto

Genova. Si chiama Federico Fontana, 31 anni, il ragazzo rimasto vittima questa mattina del terribile incidente in Corso Europa.

La notizia arriva da un comunicato unitario del tifo organizzato rossoblù: Federico, infatti, era grande tifoso del Genoa, e parte attiva del gruppo della Brigata Speloncia.

Per questo grave lutto, fanno sapere i tifosi, le iniziative previste per la giornata di domani, una giornata di supporto al Pio di Pegli, è stata annullata. Non si contano i messaggi di cordoglio da parte di tutto il mondo ultras genovese e non.