Corso Europa, centauro muore sul colpo dopo investimento di un pedone

Genova. Tremendo incidente questa mattina in Corso Europa, all’altezza dello stadio Carlini, poco prima delle 11: dopo aver investito un pedone, un motociclista è morto sul colpo.

Sul posto il personale di soccorso e la polizia locale: ad essere investita una donna di 50 anni circa, ricoverata in codice rosso al San Martino. Per il centauro, un trentenne, invece, nulla da fare: ancora da chiarire la dinamica, ma l’impatto non gli ha lasciato scampo.

Al momento in zona sono in corso i rilievi e la rimozione di detriti, per cui si stanno verificando rallentamenti e code in entrambe le direzioni