Sabato arriva a Genova la Milano-Sanremo, strade chiuse e caselli bloccati in A10 e A26

Genova. Torna sabato 16 marzo la Milano-Sanremo, grande classico del ciclismo italiano arrivato quest’anno alla 115esima edizione. Come da tradizione la gara attraverserà la Liguria toccando quasi tutta la Riviera di Ponente, ma anche la città metropolitana di Genova: la corsa entrerà infatti dalla Valle Stura attraversando il passo del Turchino sull’omonima strada statale per poi scendere a Voltri e proseguire verso il Savonese.

Al momento non sono ancora state emanate ordinanze di chiusura dei caselli autostradali, ma l’azienda fa sapere che la polizia stradale ha chiesto di chiudere intorno alle 12.00 le uscite di Masone (sulla A26), Arenzano e Varazze (sulla A10) per circa mezz’ora ciascuna. Le autostrade rimarranno normalmente aperte, ma lo stop al traffico si rende necessario per garantire la sicurezza della manifestazione sportiva lungo la statale.

Sono già scritti nero su bianco, invece, i provvedimenti adottati dal Comune di Genova. Il divieto di transito scatterà a partire da due ore e mezza prima del passaggio della gara (previsto dalle 13.45 alle 14.06 secondo tabella di marcia), e comunque fino a cessate esigenze che verranno valutate dalla polizia locale, in via Ovada, via Lemerle, via Don Verità (tra il ponte sul Leira e via Camozzini), via Camozzini e via Rubens sino al confine col Comune di Arenzano.

Inoltre, dalle 6.00 alle 17.00 – e comunque fino a cessate esigenze – sarà in vigore il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via Ovada (tratto a monte del cimitero di Voltri), via Lemerle (tratto a senso unico da via Buffa al ponte sul Leira) e in via Camozzini.

Indicativamente la crono-tabella prevede il transito in Valle Stura tra le 13.09 (primo passaggio a Rossiglione) e le 14.03 (ultimo passaggio a Mele), mentre il transito in Aurelia ad Arenzano e Cogoleto dovrebbe avvenire tra le 13.54 e le 14.23.