Ciclismo, è il giorno della Milano-Sanremo: tutte le chiusure stradali e autostradali

Genova. Sabato 16 marzo è il giorno della Milano-Sanremo, la “classica” del ciclismo italiano arrivata quest’anno alla 115esima edizione. Come da tradizione la gara attraverserà la Liguria, toccando quasi tutta la Riviera di Ponente, ma anche la città metropolitana di Genova.

La corsa entrerà infatti dalla Valle Stura attraversando il passo del Turchino sull’omonima strada statale per poi scendere a Voltri e proseguire verso il Savonese, con conseguenti modifiche alla viabilità. Per consentire il passaggio della corsa ciclistica sono infatti disposte chiusure sui tratti autostradali, nello specifico:

-dalle 12:40 alle 14:00 e comunque fino al termine del passaggio degli atleti, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sarà chiusa la stazione di Masone, in uscita per chi proviene da Genova e da Savona;

-dalle 13:10 alle 14:30 e comunque fino al termine del passaggio degli atleti, sulla A10 Genova-Savona, sarà chiusa la stazione di Arenzano, in uscita per chi proviene da Genova e da Savona;

-dalle 13:30 alle 15:00 e comunque fino al termine del passaggio degli atleti, sulla A10 Genova-Savona, sarà chiusa la stazione di Varazze, in uscita per chi proviene da Genova e da Savona.

Chiusure sono state disposte anche dal Comune di Genova, con divieto di transito a partire da due ore e mezza prima del passaggio della gara (previsto dalle 13.45 alle 14.06 secondo tabella di marcia), e comunque fino a cessate esigenze che verranno valutate dalla polizia locale, in via Ovada, via Lemerle, via Don Verità (tra il ponte sul Leira e via Camozzini), via Camozzini e via Rubens sino al confine col Comune di Arenzano.

Inoltre, dalle 6.00 alle 17.00 – e comunque fino a cessate esigenze – è in vigore il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via Ovada (tratto a monte del cimitero di Voltri), via Lemerle (tratto a senso unico da via Buffa al ponte sul Leira) e in via Camozzini.

Indicativamente la crono-tabella prevede il transito in Valle Stura tra le 13.09 (primo passaggio a Rossiglione) e le 14.03 (ultimo passaggio a Mele), mentre il transito in Aurelia ad Arenzano e Cogoleto dovrebbe avvenire tra le 13.54 e le 14.23. La corsa prosegue attraversando Varazze (14,09), Savona (14,24), Albenga (15,19) fino a Imperia e San Lorenzo al Mare (16,08). Dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta)i ciclisti affrontano le salite della Cipressa (16,20) e del Poggio di Sanremo. L’arrivo della Milano-Sanremo 2024 è previsto in via Roma a Sanremo tra le ore 16.47 e le 17.28.