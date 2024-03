È un grande Genoa contro l’Inter: perde 2 a 1 ma solo un rigore dubbio fa la differenza

INTER 2 (30′ Asllani, 37′ Sanchez) – GENOA 1 (53′ Vasquez)



91′ Botta di Arnautovic ravvicinata. Si oppone Martinez.

90′ Contrattacco del Genoa. Retegui mette al centro ma prende in controtempo Ekuban che va troppo avanti. Sono tre i minuti di recupero.

86′ Genoa a trazione anteriore. Gilardino vara una sorta di 4-2-4 inserendo Ekuban al posto di Sabelli.

84′ Due colpi di tacco in impostazione da parte di Bani. Giusto per rendere l’idea della personalità con cui la squadra di Gilardino sta affrontando questa ripresa.

83′ Lettura difensiva di Bani che vale un goal. Carlos Augusto calcia a botta sicura ma il difensore del Genoa fa muro in scivolata spedendo in angolo.

81′ Gran lavoro di Thuram nei pressi del fondo. Il francese riesce a spedire al centro per Barella che arriva a rimorchio. Il centrocampista della nostra Nazionale spara altissimo.

80′ Inter in difficoltà. Il Genoa riesce a far calciare Retegui nell’area ma ci sono troppe maglie nerazzurre.

76′ Centimetri per l’Inter. Arnautovic prende il posto di Lautaro Martinez.

74′ Cross di Spence. Retegui colpisce di testa ma manda a lato con Sommer in controllo.

73′ Inter alle corde. Il Genoa accerchia l’area ma non riesce a sfondare. Inzaghi manda Bisseck in campo al posto di Pavard. Corner di Gudmundsson. Nulla di fatto.

70′ Il Genoa ci prova. Spence va verticale per Retegui, l’ex tigre guadagna un corner. Niente di fatto ma il Genoa recupera palla in alto con Spence, che mette al centro. Conclusione di Retegui che viene murata.

69′ Contatto in area tra Vasquez e Lautaro, ammonito l’attaccante argentino per simulazione.

66′ A un soffio dal pareggio. Azione verticale del Genoa. Retegui fa bene sponda per Vitinha, che calcia benissimo da distante senza lasciare scampo a Sommer. La posizione di fuorigioco strozza in gola l’esultanza del giocatore arrivato a gennaio.

65′ La risposta di Inzaghi. L’allenatore nerazzurro fa uscire Sanchez e Dimarco e manda in campo Thuram e Acerbi.

64′ Gilardino ci crede. Il Genoa ora si dispone con il doppio centravanti. Albert si abbassa a fare la mezzala in fase di non possesso, per poi teoricamente alzarsi a sostegno del tandem offensivo nelle azioni d’attacco.

63′ Doppio cambio nel Genoa. Vitinha rileva Messias. Spence al posto di Martin. Buona prova di Messias, che con la palla nei piedi ha fatto vedere buone iniziative, più di Gudmundsson.

61′ Vasquez esce forte su Barella per bloccare sul nascere la ripartenza dell’Inter. Viene ammonito. Era in diffida, salterà il Monza.

59′ Botta di Carlos Augusto dalla distanza. Martinez è ben appostato ma non se la sente di provare a bloccare la palla. Spedisce in angolo.

53′ Vasquez accorcia le distanze! Azione avvolgente del Genoa: pallone messo in mezzo, la difesa dell’Inter respinge. Il difensore arriva di gran carriera e appena dentro l’area calcia di prima intenzione spedendo nell’angolino basso più lontano alla sinistra di Sommer.

51′ Azione da sinistra a destra dell’Inter che porta a calciare Darmian. Bella conclusione rasoterra indirizzata verso il secondo palo. Vasquez respinge.

49′ Prova un attacco il Genoa, cross dentro l’area per la sponda di Messias di testa al centro. Ma anche Retegui è andato sul pallone e la difesa dell’Inter spazza.

47′ Nel Genoa, Gilardino ha richiamato in panchina l’ammonito Frendrup per inserire Strootman. L’ex romanista commette fallo a centrocampo e viene subito sanzionato con il giallo.

45′ Inzaghi inserisce Darmian al posto dell’ammonito Dumfries.

Secondo tempo

Il Genoa gioca una buona mezzora in cui limita gli attacchi dell’Inter e riesce a farsi vedere in avanti. Clamorosa chance fallita da Gudmundsson e Retegui dopo il bel colpo di testa di quest’ultimo. Poi l’Inter fa vedere di essere di caratura nettamente superiore e si porta meritatamente sul doppio vantaggio anche se sul rigore concesso per fallo di Frendrup si può discutere. L’impressione è che non ci fossero gli estremi per il penalty.



45’+3 Finisce qui il primo tempo.

45’+1 Mkitharyan vince il contrasto con De Winter e si presenta nei pressi dell’area piccola. Provvidenziale l’intervento di Vasquez nel murare la conclusione.

45′ Messias punta l’area e serve al centro Retegui che fallisce goffamente l’aggancio. Sarebbe stata una bella occasione.

44′ Tre minuti di recupero.

43′ Gudmundsson prova l’iniziativa personale entrando in area ma De Vrij fa buon guardia e lo chiude sulla linea di fondo.

40′ Lautaro calcia fortissimo di prima intezione dentro l’area. Il pallone sbatte contro Bani. Controllo del VAR per un possibile tocco di mano, ma la palla ha sbattuto sulla spalla.

37′ Raddoppio dell’Inter! Sanchez non sbaglia! Spiazza Martinez. Rimane un rigore che sembra dubbio.

35′ L’arbitro va a rivedere l’azione al monitor. Rigore, Ayroldi indica il dischetto.

33′ Barella si inserisce sul lato dentro dell’area del Genoa. Calcia colpendo l’esterno della rete ma Frendrup entra in scivolata, forse colpisce anche la palla ma è da valutare l’intervento. Check del VAR per possibile rigore.

30′ Vantaggio Inter! Sanchez riceve poco fuori l’area e serve un grande assist per l’inserimento di Asllani. Il mediano si inserisce con tempismo fa mezzala e scarica un bolido sotto alla traversa. Uno dei tanti meccanismi moderni dei nerazzurri.

26′ Occasionissima Genoa! Gran cross di Sabelli indirizzato verso l’area piccola. Retegui è bravissimo nello smarcarsi e nel colpire di testa. Sommer si distende e respinge corto. Gudmundsson fallisce il tap-in calciando male e Retegui sbilanciato spara sull’esterno della rete.

23′ Rischia il Genoa. Mkitharyan dalla sinistra fa partire un lancio col contagiri per Barella dall’altra parte. Il centrocampista sardo è da solo e prova al volo col piatto. Palla sopra alla traversa. Una buona occasione sciupata.

21′ Fanno rumore i circa 4mila tifosi genoani saliti a Milano per sostenere la squadra. La Curva Nord dell’Inter entrerà con qualche minuto di ritardo. Intanto arriva anche il primo giallo per l’Inter. Se lo aggiudica Dumfries per un fallo su Martin.

20′ Frendrup stende Barella a centrocampo e rimedia il primo cartellino giallo della partita.

16′ Retegui prova a calcia. Palla deviata. Corner per il Genoa. Gudmundsson lo batte malissimo. Palla ad Asslani. L’islandeso lo riaggredisce e ottiene un nuovo angolo. Questa volta lo batte meglio ma Retegui colpisce male spedendo sul fondo e senza creare apprensione a Sommer.

15′ Martinez sontuoso! Azione centrale dell’Inter che porta Dimarco tutto solo davanti alla porta. Il portiere spagnolo esce benissimo e si oppone alla conclusione. Rete che sarebbe stata annullata per fuorigioco del quinto interista.

10′ Il Genoa non rinuncia a giocare. Manovra avvolgente del Genoa, con Gudmundsson che apre per Martin. Cross al centro senza esito, con Sabelli che di testa prova due volte a rimettere in mezzo. Ora il Genoa prova a tenere palla e ad attaccare.

7′ Il Genoa prova a fare capolino. Messias prende palla all’altezza del cerchio di centrocampo, salta un uomo e va in verticale. Palla leggermente lunga che si spegne sul fondo.

5′ Inter mobile. Pavard lancia in verticale Sanchez. Martinez è attento e rinvia di testa al limite dell’area. Difficile imbrigliare i nerazzurri. A turno Sanchez e Lautaro si abbassano a giocare a centrocampo sparigliando le carte.

3′ Fase di studio. Il Genoa prova anche a manovrare quando ha la palla ma deve fare attenzione. L’Inter pur senza concludere ha fatto già vedere come sa muoversi a memoria.

1′ Si parte con il Genoa incaricato del calcio di inizio.

Maglia bianca con inserti rossoblù per il Grifone. Classica divisa nerazzurra per l’Inter.

Tutto da guadagnare per il Grifone. Le squadre si apprestano a scendere in campo. C’è curiosità nel vedere come i rossoblù proveranno ad arginare la squadra a cui manca solo la matematica per vincere lo Scudetto.

Formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkitharyan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta, Assistenti: Del Giovane e Mastrodonato. IV uomo: Giu, VAR: Paterna, AVAR: Doveri.

Milano. Gilardino prova a suonare il violino alla Scala del calcio. Il Genoa misura il suo 3-5-2 contro la squadra che interpreta al meglio questo modulo. Lo può fare senza particolari pressioni di classifica, visto che i 33 punti fanno dormire sonni tranquilli. All’andata fu pareggio 1 a 1. I rossoblù quest’anno hanno quasi sempre ottenuto punti contro le grandi. Oggi la sfida è alla più grande in un momento di grande forma.