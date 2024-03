Il lupo tra le case e il cervo nel bosco: Genova sempre più selvatica

Genova. Gli avvistamenti di animali selvatici a Genova oramai non si contano più, che siano in territorio urbano o in zone silvane nei pressi delle aree abitate. E così la nostra città è sempre più selvatica, con animali un tempo considerati lontani, divenuti “coinquilini” praticamente ordinari.

E così, nel giro di poche ore, sui social rimbalzano foto, video e immagini di nuovi avvistamenti che, sebbene non più così rari, restano comunque straordinari. Il primo, ripreso da una foto trappola posizionata in un bosco vicino a Sant’Eusebio, riguarda un grosso esemplare di quello che a prima vista sembra essere un cervo maschio adulto che attraversa la scena con il suo inconfondibile palco.

Mentre il secondo ci riporta un nuovo avvistamento di lupi: in questo caso si tratta di un esemplare solitario fotografato questa mattina verso le 7 mentre si muoveva tra le case di Apparizione, nel levante cittadino, a due passi dai sentieri e dalle strade che portano al Monte Fasce.

La foto del presunto cervo è di BA-Max Mearo, mentre lo scatto che riprende il lupo solitario è di Michele Falchetto