Sampierdarena, lite alla fermata del bus: pensionata presa a pugni in faccia

Genova. Una donna di 82 anni è stata aggredita alla fermata dell’autobus da un uomo che le ha tirato un pugno in faccia e poi è scappato, facendo perdere le sue tracce.

L’aggressione è avvenuta intorno all’ora di pranzo di martedì. I due si trovavano entrambi su un bus che stava transitando in via Cantore, a Sampierdarena. Hanno iniziato a discutere per motivi banali, e quando sono scesi alla fermata l’uomo ha tirato un pugno in faccia alla pensionata gettandola a terra e facendole picchiare la testa.

La donna è stata immediatamente soccorsa e accompagnata dall’ambulanza all’ospedale Villa Scassi, dove è arrivata in codice giallo, mentre sul posto, avvisati dal conducente del mezzo, sono arrivate le volanti dell’Upg che hanno raccolto le prime testimonianze. Stando a quanto ricostruito, l’aggressore è un uomo sui 60 anni, italiano, che dopo il diverbio si è appunto allontanato a piedi.

Le indagini sull’accaduto sono state affidate al commissariato di Cornigliano.