Lite in un bar degenera, barista interviene e resta ferita. E un terzo uomo scappa col fondo cassa

Genova. Caos, nel pomeriggio di martedì, in un bar di via Travi, a Sestri Ponente: una banale lite tra due clienti è degenerata in violenza, con la barista che è stata spinta a terra e ha battuto la testa nel tentativo di dividerli e una terza persona, un uomo, che ha approfittato della confusione generale per rubare il (misero) fondo cassa.

Tutto è successo intorno alle 18.30, e si è concluso con l’arrivo della polizia e il trasferimento in ospedale della donna ferita, una quarantenne. All’arrivo delle volanti nel bar erano presenti i due uomini tra cui è nata la lite, gli altri clienti e la barista, che è stata soccorsa dall’ambulanza della Croce Azzurra di Fegino. Nessuna traccia invece dell’uomo che ha portato via il fondo cassa, e che è fuggito con un “bottino” di 10 euro.

Una volta riportata la calma e accertato l’accaduto, donna è stata accompagnata al Villa Scassi in codice giallo per essere visitata dopo il trauma alla testa.