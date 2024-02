Lite sul bus per il posto a sedere si trasforma in zuffa: madre e figlio schiaffeggiati

Genova. Una lite sull’autobus per un posto a sedere si è trasformata in una zuffa che ha coinvolto due donne e un bambino. È successo mercoledì pomeriggio in via Gramsci, a chiamare la polizia l’autista del mezzo, che si è accorto di quanto stava accadendo e ha bloccato la corsa alla prima fermata utile.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno trovato una donna di 36 anni e una di 39 con il figlio piccolo. Stando a quanto raccontato dai testimoni e dalla vittima, la 39enne è salita sull’autobus con il passeggino e ha chiesto alla 36enne di cederle il posto a sedere. Quest’ultima si è rifiutata e ne è nata una discussione degenerata in insulti, schiaffi e spintoni.

La 39enne ai poliziotti ha riferito di avere dolore a un polso, ma ha chiesto un’ambulanza per il bambino, che stando al suo racconto nella zuffa sarebbe stato colpito alla testa. Il piccolo è stato quindi trasferito al Gaslini con la madre in codice verde. La 36enne è stata invece denunciata per lesioni.